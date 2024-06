Il maltempo colpisce ancora, ma non ferma la musica: posticipato a luglio il Bodio Summer Fest 2024

A causa delle avverse condizioni meteo, in particolare sulla giornata di sabato 29 giugno, l’organizzazione del Bodio Summer Fest 2024 ha preso la decisione di spostare l’evento a venerdì 26 e sabato 27 luglio.

L’ASD Don Bosco Bodio L. 1980, che organizza il Bodio Summer Fest in collaborazione con Madboys Eventi & Concerti, Mani Maestre e il patrocinio del Comune di Bodio Lomnago, insieme a tutto lo staff dei volontari che si è impegnato nella realizzazione del festival previsto questo weekend, 28 e 29 giugno, si pone il fine di reinvestire i ricavi derivanti dall’evento nell’associazione calcistica, oltre che per la realizzazione dell’edizione successiva del festival, nell’ottica di valorizzare il paese di Bodio Lomnago ed offrire, in maniera gratuita, un momento di festa e divertimento per la cittadinanza.

“Il lodevole impegno delle decine di volontari, tecnici, artisti coinvolti, espositori, per un’edizione “zoppa” e brutta, riteniamo sia una mancanza di rispetto nei confronti delle stesse persone coinvolte, ma soprattutto del pubblico che, siamo sicuri, avrebbe partecipato più volentieri sapendo di potersi gustare i concerti e i dj-set in un clima estivo, “Summer” per l’appunto – spiega l’organizzazione – “Quindi, in accordo con tutti coloro che stanno collaborando e scusandoci per eventuali disagi occorsi a chi aveva già preso l’impegno di essere “dei nostri”, comunichiamo che il Festival viene spostato a venerdì 26 e sabato 27 luglio. Il programma artistico non dovrebbe subire variazioni sostanziali e sono confermati i concerti di UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS il venerdì, e dei VINTAGE VIOLENCE il sabato”.

Per rimanere informati è possibile seguire @bodiosummerfest su tutti i canali social, per ricevere tutti gli aggiornamenti in merito.