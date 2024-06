Il Softball Saronno cala il tris: terza Coppa Italia consecutiva

Grande festa per la Inox Team Saronno, che per il terzo anno consecutivo alza la Coppa Italia di softball. La formazione guidata da Zuleyma Cirimele Heredia ha conquistato sul diamante “Buscherini” di Forlì la coccarda tricolore nella giornata di sabato 22 giugno. Dopo aver superato in semifinale la Rheavendors Caronno con un neto 10-0 in quattro riprese, la squadra saronnese ha battuto in finale 5-0 l’Mfk Bollate.

Una gara nel corso della quale la Inox Team ha saputo colpire nei momenti giusti e tenere il sangue freddo quando c’era da stringere i denti. Il successo in Coppa Italia vinta porta con sé anche il pass per la Coppa delle Coppe. Le saronnesi eguagliano Forlì (2003-05) e Legnano (2006-08) come uniche squadre capaci di aggiudicarsi tre Coppe Italia consecutive.

Finale di carriera più dolce possibile per Fabrizia Marrone, la giocatrice teatina grande protagonista negli ultimi anni con Saronno, oltre che con la Nazionale Italiana, che ha di recente annunciato il proprio addio ai diamanti, ha chiuso con un altro successo la sua prestigiosa carriera.