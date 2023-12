Scontro tra Frecciarossa e treno regionale a Faenza 

Incidente ferroviario nella serata di domenica 10 dicembre tra Faenza e Forlì.

Dalle 20:30 squadre dei vigili del fuoco di Ravenna e Forlì Cesena stanno intervenendo sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini, tra Faenza e Forlì, per un urto tra un treno Frecciarossa e un regionale.

I vigili del fuoco parlano di: soccorsi “alcuni passeggeri contusi“ assistiti dai mezzi di soccorso. “È in corso un intervento“ da parte dei mezzi dei vigili del fuoco.

In una nota, Trenitalia comunica che la circolazione tra Castelbolognese e Forlì è sospesa, e che «le cause sono in corso di accertamento». I passeggeri – si legge nella stessa nota – «sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione».

Secondo le prime informazioni, ci sono almeno 17 feriti, nessuno in maniera grave.