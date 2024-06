Il successo del Liceo Sereni di Luino e Laveno nella certificazione Green School

(A cura del Liceo Scientifico Vittorio Sereni)

Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro Liceo Sereni ha ottenuto la certificazione, sia per la sede di Laveno che per la sede di Luino, dal comitato scientifico di Green School. Questo traguardo rappresenta un significativo passo avanti nel nostro impegno verso la sostenibilità ambientale e il coinvolgimento attivo delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

Il Liceo di Luino, pur essendo partito solo quest’anno con una singola classe, la 4C, ha ottenuto un buon risultato grazie al grande lavoro e alla dedizione della professoressa Paola Marra. Speriamo che il loro esempio possa essere da stimolo per altre classi ed altre/i docenti della sede di Luino.

Tutte le classi del Liceo di Laveno si sono impegnate attivamente, questo ha permesso di ottenere, anche quest’anno, la certificazione A. Una menzione particolare alla classe 2les che ha vinto il premio “Green Class”. Ma le soddisfazioni non finiscono qui, il Liceo Sereni di Laveno ha anche vinto la challenge “Spesa sballata” con il maggior numero di spese sballate (senza imballaggi) effettuate (https://varesesostenibile.it/spesasballata).

Questo non sarebbe stato possibile senza le colleghe e i colleghi che hanno contribuito con il loro lavoro alla riuscita del progetto. Il riconoscimento ricevuto è la testimonianza degli sforzi continui e dell’entusiasmo dimostrato dagli studenti e dalle studentesse nel promuovere comportamenti sostenibili e nell’approfondire le tematiche legate alla tutela ambientale. Attraverso iniziative e attività di sensibilizzazione, siamo riuscite/i a promuovere comportamenti consapevoli e responsabili nei confronti dell’ambiente.

Un ringraziamento particolare a tutto il comitato Green School per gli stimoli e il supporto costante. Grazie a loro siamo riusciti/e a trovare le modalità più efficaci per coinvolgere attivamente la nostra comunità scolastica.

Durante la “Festa della sostenibilità”, il 5 giugno, oltre alla consegna delle certificazioni, abbiamo anche avuto l’opportunità di assistere allo spettacolo teatrale “L’acqua è nelle nostre mani”, realizzato dal Teatro del Sole e dalla scuola primaria G. Mazzini di Besozzo. I bambini e le bambine sono stati bravissimi/e, riuscendo a trasmettere un importante messaggio ambientale a tutti noi. Il loro impegno e il loro talento sono stati apprezzatissimi e dimostrano come si possano trasmettere valori e messaggio importanti con svariati mezzi e a tutte le età.

In conclusione, i risultati ottenuti dai nostri licei rappresentano un importante riconoscimento del lavoro svolto da tutta la comunità scolastica. Il prossimo anno ci attendono nuove sfide che affronteremo con impegno e con la consapevolezza che nulla può cambiare se non partiamo da noi stessi. Continueremo a impegnarci per migliorare e per promuovere una cultura della sostenibilità, con la speranza che il nostro esempio possa ispirare tutta la comunità a fare lo stesso.