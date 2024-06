In Comune a Somma Lombardo si fa formazione e team building

Tutti i dipendenti comunali di Somma Lombardo riuniti, per un giorno, al castello Visconti di San Vito: una giornata di formazione “non convenzionale”, per fare gruppo, trovare motivazioni nuove.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale ha coinvolto Enzo Memoli di “Mannaggiament”, formatore dal metodo originale, creativo e “fuori dagli schemi”.

Anche per Memoli è stata in qualche modo una giornata di nuove sfide: «Era la prima volta in cui si metteva alla prova con un ente comunale di piccole dimensioni come è Somma» spiega il sindaco Stefano Bellaria, «più piccolo rispetto ai capoluoghi di regioni o grandi città o ai grandi enti con cui normalmente ha a che fare».

In totale il Comune di Somma ha 98 dipendenti, ad oggi, e in totale hanno partecipato in 85, in sostanza tutti se si escludono pochi dei servizi essenziali (come la Polizia Locale) o chi era in ferie programmate. La giornata con Memoli arriva dopo un anno di percorso di formazione, che proseguirà poi con la supervisione della dottoressa Francesca Pelizzoni.

Oltre al momento con Memoli la mattina per i lavoratori del Comune prevedeva anche la visita al castello, con la guida di Donata Valenti, l’assessora alla cultura che è anche guida turistica abilitata. Momento prezioso anche per «molti collaboratori che non lo avevano mai visitato».