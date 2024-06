In Sala Veratti arrivano le “Forme d’Arte nella Città Giardino“

Dal 7 luglio al 25 agosto, gli spazi della Sala in pieno centro si animeranno con le opere di talentuosi artisti, ognuno con il proprio stile unico e personalità distintiva

Varese si appresta ad accogliere una straordinaria mostra collettiva intitolata “Forme d’Arte nella Città Giardino”, che si terrà nella prestigiosa Sala Veratti. Questo evento è curato dall’Associazione Artisti Indipendenti di Varese e promette di essere un punto di riferimento culturale per l’estate.

Dal 7 luglio al 25 agosto, gli spazi della Sala Veratti si animeranno con le opere di talentuosi artisti, ognuno con il proprio stile unico e personalità distintiva. La mostra collettiva offre una panoramica eclettica dell’arte contemporanea, con pezzi che spaziano attraverso vari medium e tecniche, tra tradizione e contemporaneità, riflettendo la diversità e la ricchezza del panorama artistico attuale. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo sabato 6 luglio alle ore 17.30, un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte e per chi desidera immergersi nelle espressioni creative che la nostra città ha da offrire. L’evento sarà anche un’opportunità per incontrare gli artisti, scambiare idee e approfondire la comprensione delle diverse opere esposte.

L’inaugurazione delle 17,30 sarà preceduta da un breve intrattenimento musicale a valorizzare il connubio Musica-Pittura. Suoneranno il maestro Agostino DiCanito al clarinetto e i maestri Nancy Bongiovanni al pianoforte e Tiziano Briccoli al sax contralto. Invitiamo i visitatori a partecipare a questo evento significativo che celebra la creatività e l’amore per l’arte. “Forme d’Arte nella Città Giardino” non è solo una mostra, ma un viaggio attraverso la bellezza e l’ispirazione che solo l’arte sa regalare. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Associazione Artisti Indipendenti di Varese.

Esporranno : Mario Baratelli Giorgio Bernasconi Ivano Bertin Mario Borsetto Tiziano Briccoli Padre Francesco Calloni Fabrizio Canna Enrica Vanoli Ezio Cassani Renzo Cervini Mario Dabbene Lella Kundert Teresa Filippi Carmelo Ferragutti Tania Maffioli Mario Manca Ornella Nicola Sergio Pegoraro Ezio Pinciroli Milena Pozzatello Laura Pozzi Rinaldi Carla Pugliano Carlo Proverbio Cristiano Ranghetto Eugenio Ricci Anna Maria Ricchiuti Sandra Trabacchi Marco Verdelli Enzo Vignola www.artistiindipendentivarese.word