“In viaggio con le storie” sette autori per sette luoghi da conoscere

Si intitola “In viaggio con le storie” ed è stato pubblicato da Morellini Editore. Il libro, scritto a quattro mani da Paola Bongio e Mariangela Traficante, si ispira a sette autori di letteratura per ragazzi e i luoghi che hanno visto nascere i loro racconti.

Una fusione ben riuscita di letteratura e viaggio che consente ai lettori di tutte le età di immergersi nei mondi incantati delle fiabe, dei racconti e dei fumetti, mentre esplorano le vite degli autori e i luoghi che li hanno ispirati.

Il libro parte da alcuni grandi classici della letteratura per l’infanzia, collegati in vari modi ai viaggi: sia perché l’autore li ha scritti durante un viaggio, sia perché i viaggi sono parte integrante delle storie, o ancora perché le tracce di questi racconti possono essere seguite attraverso percorsi di esplorazione in Italia e all’estero. Da questi spunti nascono una serie di itinerari turistici legati al mondo dell’autore, offrendo idee per prepararsi al viaggio e riviverlo una volta tornati a casa.

Ogni capitolo del libro è dedicato a un autore o un’autrice e a uno dei loro libri. Per ciascun autore viene raccontato un doppio viaggio: quello che ha condotto alla nascita della sua storia e quello geografico nei luoghi legati al libro e alla narrazione. Il viaggio inizia da un grande classico della letteratura per l’infanzia, Hans Christian Andersen, e dalla sua Odense in Danimarca, per proseguire poi con Lewis Carroll e la Oxford che ha visto nascere “Alice nel Paese delle Meraviglie“.

Non possono mancare i Fratelli Grimm e la Strada delle fiabe creata in loro onore in Germania, mentre i fumetti di Bruxelles sono i protagonisti del capitolo dedicato a Hergè e alla sua creatura Tintin. Si torna in Nord Europa con Astrid Lindgren, Pippi Calzelunghe e la Svezia, per poi raccontare la nascita di “Piccolo Blu e Piccolo Giallo” di Leo Lionni, viaggiando come lui in treno per lasciar andare l’immaginazione, e immergersi poi nel meraviglioso mondo della fantasia di Gianni Rodari.

In ogni capitolo, i lettori potranno approfondire la vita dell’autore o dell’autrice, scoprendo la nascita dell’ispirazione che ha portato alla creazione di capolavori tanto amati da grandi e piccini. Si entrerà poi nel vivo delle storie, con tante curiosità per godere al meglio la loro lettura in famiglia, per poi passare a “fare le valigie” e partire alla scoperta dei luoghi dove ritrovare le atmosfere dei racconti, tra musei a misura di bambino, parchi a tema, eventi, attrazioni e tanta natura.

Il volume, da consultare in famiglia e guida per programmare una vacanza, va oltre la carta stampata grazie all’Extended Book. Questa funzione si integra con una ricca selezione di contenuti multimediali extra – foto, video, audio, approfondimenti e consigli di lettura – che saranno a portata di mano inquadrando i QR Code presenti nelle pagine. Inoltre, alla fine di ogni capitolo, i lettori troveranno proposte di attività creative a tema.

Paola Bongio è una pedagogista e educatrice alla teatralità, che nel 2003 ha fondato una cooperativa sociale dedicata alla formazione attraverso le arti performative. Ha creato SerEmiLe, un’impresa che propone consulenze per genitori e insegnanti sul tema della lettura condivisa con i bambini, percorsi nascita per famiglie centrati sulla narrazione e giochi artigianali da lei progettati e realizzati. Si occupa di progetti presso asili nido, scuole dell’infanzia e primarie, oltre che di formazione a docenti di ogni ordine e grado, in presenza e online. Propone liste di libri personalizzate per età, tematiche specifiche o per occasioni speciali.

Mariangela Traficante è una giornalista professionista, blogger e curatrice di contenuti sul turismo letterario. Scrive da sempre di viaggi, turismo, eventi e cultura per testate specializzate. Ha realizzato e curato i testi per due audio-guide della collana Ti porto in viaggio di Audible (“Milano: Viaggio nella street art” e “Berlino tra storia e futuro”). Sul suo blog www.chelibromiporto.com, racconta di turismo letterario, cosa leggere in viaggio (e di viaggio) e storie virtuose dall’Italia e dal mondo che ama la cultura. Realizza e conduce passeggiate letterarie a Milano. Per Morellini Editore ha pubblicato nel 2019 la guida “Luoghi e Libri. Spunti letterari per viaggiare in Italia e in Europa”.