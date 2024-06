La nuova Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza Laura Caruso presentata in Commissione Servizi educativi e sociali a Varese

E’ stata presentata ieri, lunedì 17 giugno, in occasione della Commissione congiunta Servizi educativi e sociali, la nuova Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Laura Caruso.

Al suo primo incontro Caruso ha sottolineato: «Un incarico che accolgo con impegno e grande senso di responsabilità, mettendo in campo l’esperienza che ho maturato in questi anni di lavoro in ambito educativo e sociale, con la volontà di prevenire situazioni di criticità e lavorare per la tutela della qualità della vita di bambine, bambini e adolescenti. Tra le attività che ritengo sia importante avviare c’è anzitutto quella di contattare e incontrare le tante realtà che si occupano di minori, il mondo associativo, quello del volontariato, le istituzioni competenti e le realtà attive sul territorio, per poter operare in sinergia nell’interesse dei minori che si trovano in situazioni di fragilità. Oltre a questo è importante avviare azioni di sensibilizzazione per promuovere la centralità dell’infanzia, preadolescenza e adolescenza nelle politiche di tutto il territorio».