La Polizia di Como schiera la “squadra acque interne”: scoperte irregolarità nel Lario

La Polizia di Stato, nella città di Como, oltre alla costante presenza sul territorio delle volanti, garantisce il controllo del territorio anche in tutti quegli ambiti e in tutte quelle realtà particolari, servendosi delle specialità operative di settore dedicate – la Polizia Ferroviaria nelle stazioni ferroviarie, la Polizia Stradale sulle strade statali e autostrade, la Polizia di Frontiera alle frontiere terrestri, la Polizia Postale per gli uffici postali e la Squadra Nautica sulle acque e nelle località costiere del Lago di Como -.

Ed è appunto l’unità operativa denominata “Squadra Acque Interne” ad essere una delle specialità della Polizia di Stato, inserita nell’organico dell’U.P.G.S.P. Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che a Como trova la sua collocazione più idonea, pattugliando giornalmente, dal mattino alla sera, le acque e le coste del Lario.

Il controllo del territorio, la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati e la legalità sono prerogative che anche in ambito lacuale vengono considerate alla pari delle attività svolte sulla terra ferma dalle volanti, in particolar modo nel periodo estivo quando l’afflusso di turisti provenienti da ogni parte del mondo affollano il lago di Como e tutte le località collegate.

L’attività della Squadra Acque Interne in questi ultimi giorni ha implementato la presenza sul territorio permettendo di individuare una serie di violazioni amministrative commesse dagli utenti del lago; le violazioni più comuni vedono la mancanza di assicurazione dei natanti, a Cernobbio un 57enne dell’alto lago è stato sanzionato con 868 €, alle difformità contrattuali per la licenza dei noleggi delle piccole barche, il titolare di una ditta di noleggio di Como è stato sanzionato con ben 2570 €, la mancanza dell’autorizzazione di noleggio rilasciata dall’Autorità di Bacino, a Moltrasio un 65enne milanese residente in Ticino è stato sanzionato con 2570 €, oppure la totale mancanza della patente nautica, a Laglio un 39enne di origini indiane è stato fermato senza la patente e sanzionato con quasi 3700 €. Costante ed assidua sarà garantita la presenza dell’unità operativa sullo specchio del Lago di Como.