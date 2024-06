Il clamoroso annuncio di Bossi ai suoi: “Io voto Reguzzoni” che è in lista con Forza Italia

«Ho ricevuto due telefonate da Umberto Bossi. La prima non l’ho sentita. La seconda era il suo autista che mi ha detto: ‘Ti passo il capo’. Io ho risposto e lui con voce molto arrabbiata mi ha detto: ‘Fai sapere in giro che io voto Reguzzoni”. E Reguzzoni come sapete si presenta come candidato indipendente di Forza Italia».

A riferire di questa comunicazione è Paolo Grimoldi, già parlamentare e segretario della Lega Lombarda, raggiunto telefonicamente dall’ANSA. «Aveva la voce arrabbiata perché la Lega non sta facendo più la Lega» Ha aggiunto il parlamentare, che di Vannacci ha detto «A Bossi non piace assolutamente. Diciamo che non è senz’altro un suo estimatore…»