L’archeologa guida i bambini alla scoperta di Torba e Castelseprio

L’archeologa guida bambini e famiglie alla scoperta del Monstero di Torba e del Parco Archeologico di Castelseprio venerdì 28 giugno nel corso di una visita guidata gratuita.

Un pomeriggio per scoprire segreti e toccare con mano gli attrezzi dell’affiscinante mestiere dell’archeologo.

Dal crollo del mondo romano attraverso il mondo goto e longobardo e a tutto il medioevo, il Parco Archeologico di Castelseprio e il Monastero di Torba raccontano una storia millenaria.

Sono immersi in una bellissima area verde, che permette di osservare anche flora e fauna. Il villaggio, il castrum, il ciclo di affreschi di S.Maria foris portas, il Monastero di Torba hanno tantissima storia e dettagli da rivelare.

Visita dedicata alle famiglie con bambine e bambini tra i 7 e i 12 anni.

Attività promossa da Archeologistics nell’ambito del progetto “I Longobardi in viaggio verso nuovi scenari”.

Visita guidata gratuita, biglietto di ingresso al Monastero di Torba a pagamento.

Punto di ritrovo: area archeologica di Castelseprio – in via Castelvecchio 1513 – alle ore 14.30 di venerdì 28 giugno.

Spostamento tra Castelseprio e Torba con mezzi propri.

Durata dell’attività: circaa 2 ore e mezza.

Prenota il tuo posto scrivendo a info@archeologistics.it o chiamando 328 8377206