L’associazione “Dai una Mano” di Malnate festeggia i 5 anni di attività

Domenica 30 giugno, dalle ore 10:30 al salone dell’oratorio di Gurone, si terrà l’evento “2019 – 2024: un Lustro del Fare Volontariato”, un’importante occasione per celebrare e riflettere sui risultati raggiunti dalle associazioni di volontariato “Dai una Mano” negli ultimi cinque anni. Il programma dell’evento prevede una serie di interventi significativi, culminando con l’inaugurazione di un nuovo servizio navetta.

Ore 10:30 – Apertura dei lavori con il Professor Roberto Canziani, Presidente dell’Associazione Ama il tuo cuore ONLUS.

– Consegna degli attestati di partecipazione al Corso di primo soccorso.

Ore 11:00 – Intervento della Sig.ra Ingrid Ghiraldi, Segretaria Amministrativa di Dai Una Mano.

– Presentazione dei dati delle attività aggiornati al primo trimestre 2024.

– Presentazione dei dati aggregati del primo Lustro di attività.

Ore 11:15 – Discorso della Sig.ra Marica Lamera, Presidente dell’Associazione Dai Una Mano.

– Consegna di attestati ai soci fondatori e ai volontari in ricordo di questi cinque anni di attività.

Ore 12:00 – Intervento del Sig. Massimiliano Marchiorato, Responsabile parco Automezzi di Dai Una Mano.

– Presentazione del nuovo pulmino a 9 posti.

Ore 12:30 – Benedizione degli automezzi da parte di Don Paolo Brambilla della Parrocchia di Malnate.

Ore 12:45 – Presentazione del progetto “Servizio Navetta” da parte del Sig. Maurizio Ghiraldi, Segretario di Dai Una Mano.

– Il servizio navetta permetterà agli anziani e ai disabili di raggiungere il mercato e i cimiteri dalle frazioni, grazie al sostegno economico dell’Amministrazione.

Ore 13:00 – Chiusura dei lavori e piccolo buffet a base di pane, salame e parmigiano.

L’evento segna un punto di arrivo importante per l’Associazione Dai Una Mano, con l’inaugurazione di un nuovo pulmino a 9 posti. Questo nuovo mezzo rappresenta non solo il coronamento di un progetto, ma anche un nuovo inizio per l’associazione. Il “Servizio Navetta”, attivo dalla mattinata di sabato, consentirà infatti alle persone anziane e ai disabili di poter raggiungere dalle frazioni il mercato e i cimiteri.

Un sincero ringraziamento va all’Amministrazione per il sostegno economico che ha reso possibile questa iniziativa. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme un lustro di impegno e solidarietà.