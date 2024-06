Lavori notturni in A8: chiuso per cinque notti il tratto tra Castronno e Solbiate Arno direzione Milano

La prossima settimana sarà chiuso per cinque notti il tratto di autostrada A8 Milano-Varese tra Castronno e Solbiate Arno, in direzione Milano, per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia. Le notti interessate sono quelle di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

– i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, potranno percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno;

– i veicoli con peso superiori ai 35 quintali, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, potranno percorrere la SP341 verso Gallarate e, giunti nel comune di Albizzate, immettersi su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, sulla SP26 verso Varese, per poi rientrare in A8 a Solbiate Arno.