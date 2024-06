Le Elezioni non fermano le scuole di Varese: ultimo giorno il 7 giugno anche nelle sedi di seggio

Tutti gli studenti di Varese città festeggiano oggi, venerdì 7 giugno l’ultimo giorno di scuola. Anche bambini e ragazzi le cui scuole sono sede di seggio per le elezioni europee per cui si vota nel fine settimana, già a partire dal pomeriggio di domani, sabato 8 giugno dalle ore 15.

È la prima volta che si vota di sabato e a tutte le scuole è arrivata la comunicazione del Prefetto affinché le aule sede di seggio fossero libere già dalle ore 13 di giovedì 6 giugno.

Così, nonostante il calendario scolastico, per alcune scuole, anche in provincia di Varese, la giornata di ieri, giovedì 6 giugno, si è trasformata nell’ultimo giorno di scuola, spesso con poche settimane di preavviso.

Questo non è successo nelle scuole della città di Varese grazie a un lavoro coordinato dal Comune di Varese.

Con l’obiettivo di non creare disagio alle famiglie nell’organizzazione dei figli e di non stravolgere feste e saluti già programmati dagli studenti nelle diverse scuole, l’assessorato ai Servizi educativi ha coinvolto prima i presidi dei 5 istituti comprensivi di Varese e poi altri assessorati, in un lavoro di squadra per mantenere per tutti il 7 giugno come ultimo giorno di scuola.

«Con i presidi abbiamo verificato che le aule a disposizione per i seggi sono due, o al massimo 3 in ogni plesso – racconta l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio – Abbiamo quindi chiesto ai dirigenti di ipotizzare attività per il 7 giugno che permettessero a tutti gli alunni di frequentare la scuola, senza utilizzare le aule coinvolte. Una richiesta questa accompagnata dalla disponibilità di spazi e attività da parte del Comune, quali lo Stadio, messo a disposizione dall’assessorato allo Sport, visite guidate ai musei civici offerte dall’assessorato alla Cultura e visite con le Gev ai parchi cittadini a cura dell’assessorato all’Ambiente».

Opzione quest’ultima di cui hanno usufruito alcune classi delle primarie dell’Istituto comprensivo Varese 2 Pellico.

In questo modo anche i servizi parascolastici di mensa e doposcuola funzioneranno regolarmente per tutta la giornata del 7 giugno, fino alle ore 17.30 per gli alunni iscritti al servizio.

«Ringrazio di cuore i collegi assessori, i dirigenti e i dipendenti del Comune, oltre a presidi, insegnanti, educatori e il personale scolastico per la collaborazione dimostrata in questo coordinamento che ha permesso di salvare l’ultimo giorno di scuola nel rispetto di tutti gli studenti e di tutte le famiglie», afferma l’assessora Rossella Dimaggio.

Un’iniziativa questa che ha il plauso anche del provveditore Giuseppe Carcano e dei genitori, come testimonia una lettera inviata al Direttore di Varesenews (riportata di seguito per intero) con l’auspicio che “questa organizzazione verrà adottata d’ora in poi in occasione di ogni elezione o referendum”.