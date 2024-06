Lettiera per gatti: meglio vegetale o minerale? Uno studio comparativo di Coinger

Un servizio aggiuntivo dedicato alla raccolta rifiuti delle deiezioni animali e lettiere. È quello che Coinger ha pensato di attivare per venire incontro a tutti gli utenti, proprietari di gatti.

Ma c’è un modo per gestire diversamente la “sabbietta” in modo da agevolarne lo smaltimento e abbattere i costi?

La scelta della lettiera per il proprio gatto non dovrebbe essere basata solo sul prezzo, ma anche sull’impatto ambientale e sui costi di smaltimento a lungo termine.

Le lettiere vegetali rappresentano una valida alternativa ecologica, e offrono un buon compromesso tra efficienza, costo e sostenibilità ambientale.

Coinger ha condotto un approfondito studio sulle caratteristiche di diverse tipologie di lettiere per gatti, analizzando sia le opzioni minerali sia quelle vegetali.

Lo studio ha rivelato significative differenze non solo nei costi di acquisto, ma soprattutto nella quantità di rifiuti prodotti annualmente da ciascun tipo di lettiera.

Ecco i risultati chiave di questa ricerca.

Differenze tra Lettiera Minerale e Vegetale Lettiera Vegetale

Le lettiere vegetali, che includono materiali come mais, carta e orzo, mostrano un notevole vantaggio in termini di produzione di rifiuti. Questi prodotti, che possono essere smaltiti tramite l’organico o direttamente nel WC (avendo cura prima di avvertire il gestore del servizio idrico), generano meno rifiuti rispetto alle loro controparti minerali.

Ecco alcuni dettagli:

• Lettiera in Mais: ha un costo annuo di circa 145 € per fornitura, con un onere di smaltimento di 11 €. La produzione annuale di rifiuti è stimata in 69 kg.

• Lettiera in Carta: il costo annuo è identico alla lettiera in mais (145 €), ma con una produzione di rifiuti leggermente superiore (95 kg) e un costo totale fra fornitura e smaltimento di 160 €.

• Lettiera in Orzo: il costo annuo per la fornitura scende a 109 €, con una produzione di rifiuti di 58 kg e un onere totale di 118 €.

Le lettiere minerali, composte da materiali come sabbia, argilla e bentonite, sono generalmente più diffuse ma si rivelerebbero meno efficienti in termini di rifiuti prodotti e costi complessivi perché necessitano di essere cambiate frequentemente:

• Lettiera a base di Sabbia: ha un costo annuo per la fornitura di 400 €, con un onere totale di 440 €. La produzione annuale di rifiuti è di 256 kg.

• Lettiera in Argilla: costa 348 € all’anno per la fornitura, con un onere totale di 369 €. Genera 130 kg di rifiuti annualmente.

• Lettiera in Bentonite: ha un costo annuo di 79 €, con una produzione di rifiuti di 183 kg e un onere totale di 108 €.

Dai dati emerge chiaramente che le lettiere vegetali permettono di produrre complessivamente meno rifiuti rispetto alle lettiere minerali. In particolare, le lettiere a base di orzo e mais risultano essere le più efficienti in termini di riduzione dei rifiuti e costi complessivi di gestione.

L’invito di Coinger è quello di testare diverse tipologie di lettiere, compatibilmente con le esigenze specifiche di ogni utente. Questa sperimentazione personale è fondamentale per individuare il prodotto più confacente alle proprie necessità, massimizzando il comfort del proprio gatto e minimizzando l’impatto ambientale attraverso una riduzione della produzione di rifiuti.

I costi di smaltimento sono stati calcolati applicando le tariffe correnti a bocca d’impianto, escludendo quindi oneri di raccolta e trasporto per un servizio dedicato.