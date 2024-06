Luca Andreani: “Mi candido a Rancio Valcuvia per dare voce ai giovani”

«Sono Luca Andreani, ho 22 anni e sono orgogliosamente residente nelle valli dell’Alto Varesotto da quando sono nato. È con grande emozione che mi trovo qui oggi, perché questa è la mia prima campagna elettorale, il mio primo passo nel mondo della politica». Si presenta così il candidato schierato da Movimento Alternativo per Rancio Valcuvia, piccolo comune della valle.

«Molti, tra cui anche amici, mi hanno chiesto perché ho scelto di intraprendere questa strada. Fino a poco tempo fa, non ero un elettore modello e non mi interessavo della vita politica locale, subendo passivamente le decisioni altrui. Tuttavia, gestendo un’attività commerciale a Luino, ho avuto modo di riflettere e capire che è arrivato il momento di prendere in mano il proprio destino», spiega.

«Spesso sentiamo dire che ai giovani non viene dato spazio. Io credo fermamente che questo sia vero. Ma, invece di lamentarci, dobbiamo andare a prendercelo quello spazio. Dobbiamo dimostrare che siamo pronti a impegnarci, a lavorare duro e a portare avanti le nostre idee per il bene della nostra comunità. Ecco perché mi sono candidato: per dare voce a noi giovani, per portare il cambiamento e per costruire un futuro migliore insieme a voi. Vi chiedo di sostenermi in questo percorso, perché solo con il vostro aiuto possiamo fare la differenza. Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra fiducia. Insieme, possiamo fare grandi cose.», conclude Luca Andreani.

LO SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS – RANCIO VALCUVIA