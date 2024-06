Luciano Maggi: esperienza e voglia di fare “sono il nostro biglietto da visita“ per Cuvio

«Mi sono sempre interessato del mio paese, infatti mi sono impegnato nell’amministrazione di Cuvio negli ultimi 30 anni, 15 anni da sindaco e 15 anni vicesindaco e assessore in Comunità Montana». A Cuvio è ben conosciuto Luciano Maggi, che nella sua vita professionale si è impegnato nell’ambito delle costruzioni immobiliari, «adesso mi divido tra l’amministrazione comunale e gli impegni da nonno di due bellissime bimbe, conosco pertanto le diverse esigenze sia delle giovani famiglie, che degli anziani».

Perché la decisione di ricandidarsi?

«Mi sono candidato per proseguire il lavoro iniziato negli ultimi 5 anni, ritenendo poter dare un valido contributo alla buona amministrazione e alla crescita del paese»

Come è composta la sua squadra?

«La squadra è stata scelta con il desiderio di dare continuità a quanti hanno già lavorato negli ultimi anni, introducendo però persone nuove e giovani che possonc dare nuovo impulso e idee in questo mandato, tenuto conto dell’evoluzione delle esigenze della popolazione ed in particolare delle famiglie e dei ragazzi nel “dopo covid”, dove molte abitudini e necessità sono cambiate, anche per l’amministrazione».

Qualche punto a “budget zero“ del suo programma

«Il programma presentato evidenzia diversi interventi di collaborazione con le associazioni e con le realtà attive nel Comune, che sicuramente saranno portate avanti in modo proficuo. La mia amministrazione, come in passato è sempre aperta e disponibile a nuove idee. La sicurezza del territorio e del cittadino saranno da subito implementate, cosi come la ulteriore digitalizzazione delle procedure degli uffici per una migliore accessibilità da parte dell’utenza».

Quali sono i progetti a medio/lungo termine?

Le iniziative a medio e lungo termine sono contenute nei punti del programma che riassumo per titoli:

Lavori pubblici:

* Riqualificazione di Via Papa Giovanni XXIII (al cimitero)

* Riqualificazione fabbricato comunale adibito ad ambulatorio e marciapiede nella frazione di Comacchio.

* Riqualificazione Via Cavona

Sistemazione marciapiedi e viabilità interna

* Riqualificazione Municipio

* Attuazione del Piano di eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.)

Urbanisica:

* Attuazione del Piano di Recupero del centro Storico mediante riqualificazione del patrimonio pubblico con la finalità di rendere vitale il nucleo antico incentivando la volontà residenziale e il riutilizzo degli edifici, preservando così il nostro paese dall’ulteriore consumo di suolo».

Come convincerà i suoi cittadini ad andare a votare?

«Come sempre, la serietà con la quale ho svolto i miei impegni penso sia il migliore biglietto da visita per presentarmi ai cittadini. La squadra che ho scelto, composta da persone serie e volonterose, oltre che interessate a lavorare per il paese sottraendo tempo alle loro vite private, convincerà la cittadinanza a votarci».

LO SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS – CUVIO