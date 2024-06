Lucio Ghioldi vince le comunali a Solbiate Olona. Doppiata alle urne la lista di Dolcetto

A Solbiate Olona il nuovo sindaco è Lucio Ghioldi della lista Più Solbiate, che vince le amministrative con 1677 voti su Alex Dolcetto della lista Focus Solbiate che si ferma a 824 voti. La lista di Ghioldi si afferma in tutti e 5 i seggi e il vantaggio è evidente già prima della conclusione dello spoglio.

Più Solbiate ha doppiato la lista di Dolcetto in queste elezioni e, secondo il sindaco neo eletto, il merito è del lavoro eseguito negli ultimi anni. «Penso che questo vantaggio – ha detto Lucio Ghioldi – sia merito del sindaco uscente (Roberto Saporiti) e della sua giunta per il grande lavoro che è stato fatto in questi cinque anni e che gli elettori, come mostrano le percentuali, hanno apprezzato».

In merito alle prime iniziative che il neo eletto sindaco intende svolgere, Ghioldi ha dichiarato: «Come prima cosa porteremo avanti i lavori che non sono stati conclusi anche a causa del maltempo, per cui i nuovi parchi verranno aperti ufficialmente al pubblico».

Una vittoria schiacciante quella di Lucio Ghioldi che la rappresentante della lista avversaria ha così commentato. «Solbiate si meritava gente nuova, giovane – ha commentato Monica Boretti – e una persona un pochino più carismatica».

L’opposizione

Non era presente allo spoglio il candidato sindaco di Focus Solbiate Alex Dolcetto che, raggiunto telefonicamente, ha commentato il risultato delle elezioni. «Noi – ha detto Dolcetto – avevamo in mente di fare un’impresa impossibile. Abbiamo detto più volte che questa era una partenza e non un arrivo. Abbiamo avuto pochissimo tempo per poterci organizzare in modo adeguato e lo abbiamo usato anche come trampolino per farci conoscere».

Sarà quindi all’opposizione Focus Solbiate. «Porteremo avanti un’opposizione di rilievo – ha detto Alex Dolcetto – e sarà un’opposizione di territorio, dipenderà da come deciderà di lavorare la maggioranza. Se il loro pensiero dovesse essere distante rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio noi lo faremo notare in maniera più marcata. Se vediamo che il tentativo è comunque quello di soddisfare le esigenze del territorio non faremo dell’ostruzionismo a prescindere perché non ci interessa».

L’affluenza alle urne

Da sottolineare che l’affluenza al voto (57.73%) è calata del 10% rispetto alle ultime comunali del 2019. «I dati sull’affluenza al voto – ha commentato Dolcetto – derivano un po’ dall’incertezza che sicuramente non ha agevolato. Siamo abbastanza in linea con la media della provincia di Varese, quindi da quel punto di vista non ho avuto grandi sorprese».

«Mi dispiace che l’affluenza al voto sia sempre in discesa, – ha commentato il neo eletto sindaco Ghioldi – però abbiamo messo in lista anche molti giovani e quindi speriamo di invertire questa tendenza fra cinque anni».