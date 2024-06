Luino in Festa, ecco gli orari speciali di Trenord e Tilo

“Luino in festa” è ai blocchi di partenza e il Comune di Luino ha organizzato con Trenord e Tilo /FFS delle corse ferroviarie speciali che si aggiungeranno alle corse previste dall’orario per permettere a turisti e visitatori di raggiungere la città durante la due giorni di celebrazione dei santi patroni cittadini. Sull’asse Gallarate-Luino e Bellinzona-Luino saranno effettuate corse straordinarie nelle giornate e serate di sabato 29 e domenica 30 giugno. Di seguito gli orari ufficiali delle corse speciali di Trenord: Collegamenti Trenord aggiuntivi da e per Luino. Tratta Luino-Gallarate. Trenord effettuerà nella sera di sabato 29 una corsa straordinaria per il rientro da Luino a Gallarate; nella sera di domenica 30 due corse. Le corse si aggiungeranno ai collegamenti già previsti da orario sul collegamento Luino-Gallarate-Milano.

Per viaggiare a bordo dei treni straordinari sarà necessario acquistare sul sito trenord.it, sull’App (per Google Play o iOS o nei canali di vendita fisici di Trenord un biglietto ordinario per la tratta desiderata. Sarà possibile viaggiare sui treni straordinari anche con un abbonamento ferroviario o integrato valido per la tratta percorsa verso Luino.

Di seguito orari e fermate delle corse speciali.

Sabato 29 giugno Treno speciale 94069 Partenza da Luino (23.49) e arrivo a Gallarate (00.39). Previste fermate a Porto Valtravaglia (23.55), Caldè (23.58), Laveno Mombello (00.04), Sangiano (00.09), Besozzo (00.14), Travedona-Biandronno (00.19), Ternate-Varano Borghi (00.23), Mornago Cimbro (00.29), Besnate (00.34). Domenica 30 giugno Treno speciale 94067 Partenza da Luino (22.45) e arrivo a Gallarate (23.34). Previste fermate a Porto Valtravaglia (22.51), Caldè (22.54), Laveno Mombello (23.00), Sangiano (23.04), Besozzo (23.10), Travedona-Biandronno (23.14), Ternate-Varano Borghi (23.19), Mornago Cimbro (23.25), Besnate (23.29). Treno speciale 94069 Partenza da Luino (23.49) e arrivo a Gallarate (00.39). Previste fermate a Porto Valtravaglia (23.55), Caldè (23.58), Laveno Mombello (00.04), Sangiano (00.09), Besozzo (00.14), Travedona-Biandronno (00.19), Ternate-Varano Borghi (00.23), Mornago Cimbro (00.29), Besnate (00.34). Di seguito gli orari ufficiali delle corse speciali di Tilo/FFS Collegamenti TILO/FFS aggiuntivi. Tutti i treni speciali fermeranno nelle stazioni servite dalla linea TILO S30.

Sabato 29 giugno 2024 il primo collegamento supplementare partirà da Bellinzona alle ore 14:43 e raggiungerà la stazione di Luino alle ore 15:35. Per il rientro, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno, circolerà un treno supplementare in partenza alle ore 00:18 da Luino, con arrivo previsto a Bellinzona alle ore 01:04.

Domenica 30 giugno 2024 partirà un collegamento aggiuntivo alle ore 23:20 da Luino, con arrivo a Bellinzona previsto alle ore 00:06. Per maggiori informazioni sui singoli collegamenti consultare l’orario online. In alternativa utilizzare l’app FFS Mobile oppure contattare il Rail Service FFS allo 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. da rete fissa svizzera) oppure allo +41 512 257 800 (dall’estero).