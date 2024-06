Luino si prepara all’estate: fuochi in riva al lago, sport e feste in strada

L’estate luinese si accende con ‘Luino in Festa’, un ricco programma di eventi che animeranno la città fino ad ottobre, offrendo divertimento, cultura e spettacolo per tutte le età. Una iniziativa multipla che ha già riscosso un grande successo l’anno scorso, ma promette di rendere l’estate 2024 indimenticabile con tante novità. Luino sarà al centro della movida e dell’attrattività lacuale.

Il programma

Sabato 15, giovedì 20 e lunedì 24 giugno: EUROPIAM@

Le serate saranno caratterizzate da un maxi schermo per seguire eventi sportivi, stand gastronomici e tornei per i più grandi (15+ anni), senza dimenticare giochi e intrattenimenti per i bambini.

Venerdì 28 giugno: DJ Set e Stand Gastronomico

La musica e il buon cibo saranno protagonisti al Parco a Lago, con un DJ set che animerà la serata.

Sabato 29 giugno: Luino

Una serata speciale che culminerà con uno spettacolo di fuochi d’artificio, creando un’atmosfera magica sul lago per festeggiare i Santi Patroni Cittadini.

Sempre sabato 29 giugno ci sarà la possibilità di prendere il treno a vapore Luino – Locarno con “Delitto” in tratta, a cura dell’Associazione Verbano Express. Per avere maggiori informazioni, clicca qui

Domenica 30 giugno: 33^ Coppa dei Tre Laghi – Varese Campo dei Fiori + Palio Remiero

La giornata vedrà il grande ritorno del Palio Remiero Città di Luino, la spettacolare sfida tra i vogatori dei rioni cittadini nelle acque antistanti il Parcolago. L’evento è anticipato nella mattinata dalla 33^ Coppa dei Tre Laghi. E poi musica… Con concerto live e stand gastronomici per un perfetto mix di sport e intrattenimento.

Sabato 6 e sabato 27 Luglio: strade Chiuse

Due serate dedicate allo shopping night con strade chiuse al traffico, esibizioni, aperitivi a tema, musica dal vivo, sfilate, balli caraibici e tanto divertimento per tutti.

Domenica 13 ottobre: LuinodiVino

Dopo il grande successo della prima edizione 2023, torna la giornata di strade chiuse con degustazione di vino e spettacoli nelle vie del centro, chiudendo in bellezza la stagione degli eventi. Un’occasione di vivere un’estate ricca di emozioni e divertimento a Luino.

Tutto questo verrà realizzato con la sinergica collaborazione tra Comune, Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Luino, Gruppo dei Negozianti, Nuova Pro Loco città di Luino e Comunità Pastorale Madonna del Carmine. Ma c’è di più, in occasione dell’evento “Luino in Festa”, che si terrà da venerdì 28 a domenica 30 giugno 2024, sono stati organizzati dei collegamenti TILO/FFS aggiuntivi. Una iniziativa ad hoc che ha visto il grande sforzo organizzativo dell’amministrazione luinese unito a quello delle società di trasporto ferroviario elvetiche e italiane. Tutti i treni speciali fermeranno nelle stazioni servite dalla linea TILO S30. GLI ORARI Sabato 29 giugno 2024 il primo collegamento supplementare partirà da Bellinzona alle ore 14:43 e raggiungerà la stazione di Luino alle ore 15:35. Per il rientro, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno, circolerà un treno supplementare in partenza alle ore 00:18 da Luino, con arrivo previsto a Bellinzona alle ore 01:04.

Domenica 30 giugno 2024 partirà un collegamento aggiuntivo alle ore 23:20 da Luino, con arrivo a Bellinzona previsto alle ore 00:06.

Per maggiori informazioni sui singoli collegamenti consultare l’orario online. In alternativa utilizzare l’app FFS Mobile oppure contattare il Rail Service FFS allo 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. da rete fissa svizzera) oppure allo +41 512 257 800 (dall’estero).

«Anche quest’anno la collaborazione del gruppo di lavoro “Luino in festa” ha portato ottimi risultati, come già accaduto lo scorso anno. Sono personalmente molto soddisfatta di questa alleanza, poiché ci consente di coinvolgere tutte le componenti della città – commenta Serena Botta, assessore al commercio e al turismo -. L’amministrazione coprirà un’importante parte dei costi e si metterà a completa disposizione delle associazioni che collaborano per permettere la realizzazione degli eventi in piena sicurezza. Credo che questo format nel 2023 dall’impegno del Comune, Gruppo Commercianti, Ascom, Nuova Proloco e Comunità Pastorale possa continuare a dare grandi risultati».

«L’opportunità offertaci da TILO è strategica per collegare il fulcro degli eventi luinesi al territorio elvetico – conclude Valeria Squitieri, consigliere di maggioranza –. Vorremmo aprirci ancora di più ai visitatori di oltre confine e per farlo abbiamo organizzato con le efficienti ferrovie elvetiche una serie di treni speciali per il fine settimana del 28 – 30 di giugno. Ringraziamo il personale di TILO per l’ottima collaborazione. Abbiamo lavorato insieme per il raggiungimento di questo obiettivo. La collaborazione è risultata molto proficua e positiva e siamo certi che a questo inedito esperimento ne seguiranno altri in virtù di una consolidata sintonia e di una comune visione di viaggiare sempre più con i mezzi pubblici ‘da gomme a rotaie’».