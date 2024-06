L’ultimo giorno di scuola in musica per i bambini della primaria Locatelli di Masnago

Emozionante come sempre lo spettacolo musicale di fine anno dei bambini della scuola primaria Locatelli di Masnago diretto da Simona Fassini Fazio, musicista, insegnante e formatrice, autrice, fra le altre cose, del romanzo fantasy per ragazzi Il principe di Belloscuro (Youcanprint, 2020) e di La Corporchestra, il divertente brano danzato da piccoli e grandi, che ha concluso la manifestazione.

Gli alunni delle varie classi hanno cantato e suonato il flauto alla presenza delle famiglie presso l’oratorio del quartiere, che ha gentilmente offerto i propri spazi.

La scuola Locatelli ha portato avanti durante l’anno un progetto che ha avuto come fine educare all’ascolto, sensibilizzare i bambini al gusto della musica e della bellezza, imparare ad essere attenti all’altro e ad uscire da una dinamica di eccessivo protagonismo attraverso l’esperienza del coro.

Le classi hanno risposto con entusiasmo, un entusiasmo che è stato palpabile durante la festa.

L’esibizione è stata anche l’occasione in cui ha avuto luogo il tradizionale saluto alle quinte: i ragazzi, ormai pronti per la scuola media, hanno lanciato in aria il tocco ed hanno ricevuto un attestato preparato dall’Associazione Genitori della scuola Locatelli.

Un saluto speciale è stato rivolto anche alla “quasi-pensionata” maestra Maddalena Cioccio, con il ringraziamento per questi anni dedicati alla scuola.

La festa poi è proseguita con una cena preparata sempre dall’associazione, che ha promosso un momento conviviale tra i diversi responsabili del processo educativo dei bambini: famiglie, insegnanti, educatori e oratorio.