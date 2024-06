Maratona di scacchi in piazza Libertà a Gallarate

La Scacchistica Gallaratese è una delle società più longeve della città: fondato nel 1920 e ancora in piena attività, il club ha organizzato un evento speciale per festeggiare il proprio secolo di vita ormai abbondante. Domenica 23 giugno infatti, nella centralissima piazza Libertà, si disputerà una “Maratona di Scacchi”.

I partecipanti sono 32 scacchisti selezionati che si cimenteranno in una prova dura e spettacolare in modalità “lampo”: ogni giocatore disputerà 15 partite di cinque minuti ciascuna. Gli scacchisti saranno suddivisi in due gruppi (Open A e Open B) in base alla classificazione ELO Standard, ognuno dei quali con girone all’italiana.

La “maratona” durerà almeno 4 ore: si comincia alle 14.30 per terminare intorno alle 18.30. Il montepremi complessivo è fissato in 400 euro con il vincitore dell’Open A che si aggiudicherà 150 euro oltre al trofeo. Le partite saranno disputate all’aperto ma sotto alcuni ampli gazebo montati nel pieno centro cittadino.