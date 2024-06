Marco Fazio riconfermato sindaco alla guida di Germignaga

È netta la riconferma del sindaco uscente Marco Fazio, che ottiene il suo terzo mandato alla guida di Germignaga. Con la lista “Iniziativa Democratica”, Fazio ha raccolto 1010 voti, superando i 642 voti di Giovanni Corbellini di “Germignaga Civica”.

«È un momento di grande soddisfazione ed emozione per una vittoria netta in tutte e tre le sezioni. Questa è una grande iniezione di fiducia da parte dei cittadini. I prossimi passi saranno programmare subito le prime riunioni e, ovviamente, qualche festeggiamento con il nostro gruppo, che è sempre stato compatto ed entusiasta. Sono sicuro che proseguiremo il lavoro svolto in questi mesi anche nei prossimi cinque anni in consiglio comunale» commenta Fazio.

I nomi dei consiglieri comunali eletti

“Iniziativa Democratica”: Antonio Anfiteatro (75 preferenze), Emanuele Borin (62), Matteo Testa (61), Lorenzo Tirotta (61), Cristian Papa (50), Malak El Fatih (41), Vittorio Congiustì (35) e Virginia Bagaglio (33). Non eletti Ferrara, Romano, Paronelli e Soldati.

“Germignaga Civica”: Gianni Corbellini, Daniele Camboni (49), Sandra Puricelli (33) e Angela Arcieri (29).