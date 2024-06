Massimo Porotti riconfermato a Biandronno per il secondo mandato

Un successo indiscutibile per Massimo Porotti riconfermato sindaco di Biandronno.

Il risultato conseguito premia la sua lista Centrodestra e civici con il 59,88% dei consensi.

Al termine di una campagna elettorale particolarmente spigolosa e combattuta Porotti si toglie anche qualche sassolino : «Sicuramente ha vinto la buona amministrazione e un programma serio e fattibile e non le bugie che hanno raccontato sul mio conto – dice a caldo – Da domani si riparte per concludere i progetti iniziati. So già chi farà parte della squadra e i progetti da mettere in pista . Convocherò giunta e consiglio il prima possibile. Ringrazio i cittadini di Biandronno e di Cassinetta che mi hanno dato fiducia per proseguire. Grazie anche per l’appoggio agli esponenti di Fratelli Id’talia, Forza Italia, e Lega».

Pietro Parola ammette la sconfitta: « Complimenti al sindaco Porotti. La mia squadra è una compagine giovane, una lista civica. Noi abbiamo fatto il possibile per portare aria nuova, superare il cappello delle liste politiche che a noi sta stretto. Abbiamo posto le basi per un discorso futuro. Ci impegneremo per far comprendere il nostro programma e la nostra idea di territorio. Ho con me tanti giovani. ce la faremo in futuro. Abbiano posto le basi: la gente oggi non era ancora pronta. Ma ci riproveremo con forze più giovani di me».