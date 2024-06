Presentato a Varese MIA, un aiuto per digitalizzare le imprese lombarde

«Stiamo assistendo a un cambiamento che va velocissimo e da cui le aziende di piccole dimensioni non possono rimanere escluse. La trasformazione digitale richiede tempo e investimenti ecco allora che a supportare le piccole imprese in questo processo arriva M.I.A. Lombardia».

Così il Presidente di Cna Varese, Luca Mambretti ha introdotto la presentazione del network Manufactoring Innovation Alliance avvenuta il 24 giugno presso la sede di Cna a Varese.

«M.I.A. Lombardia è un network di 12 partner che supporta le aziende manifatturiere nell’affrontare le sfide della digitalizzazione – Ha spiegato Mambretti – L’iniziativa, avviata nell’ambito della politica industriale europea e nazionale, si configura come un polo di innovazione con il compito preciso di erogare servizi di digitalizzazione “su misura” per le imprese lombarde».

Perchè: «Non pensiamo che le piccole aziende non siano coinvolte da processi evolutivi come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale – ha sottolineato il presidente di CNA Varese – A breve dovrebbe entrare in vigore il Regolamento europeo sull’IA che, una volta recepito in Italia, obbligherà gli imprenditori a formare i dipendenti con corsi base sull’intelligenza artificiale».

Il network è diverso dagli altri soggetti che accompagnano le imprese nella transizione digitale: « Perchè M.I.A. Lombardia nasce con l’obiettivo di accompagnare le imprese manifatturiere lombarde nel loro percorso di trasformazione digitale -continua Mambretti – e intanto il fatto che sia un network garantisce un’alta professionalità dei soggetti coinvolti. E’ riconosciuto dalla Commissione Europea come Seal of Excellence e finanziato interamente dai fondi del PNRR. Si distingue come un European Digital Innovation Hub di eccellenza. Il network offre un’ampia gamma di servizi customizzati per rispondere alle esigenze concrete delle aziende del territorio, con un focus particolare sulle micro e piccole imprese. Grazie alla collaborazione sinergica dei 12 partner, M.I.A. è in grado di offrire consulenza specializzata e soluzioni personalizzate, anche per aziende con risorse limitate, e dimensioni contenute facilitando così il processo di digitalizzazione delle piccole aziende e rendendo le imprese più competitive sui mercati nazionali e internazionali».

Qual è l’approccio di M.I.A. alle Pmi? «M.I.A. Lombardia offre una vasta gamma di servizi per supportare le aziende nella loro trasformazione digitale, in particolare attraverso 5 step. Il primo è una valutazione della maturità digitale dell’impresa per identificare il punto di partenza e delineare un percorso di digitalizzazione personalizzato. Un “test before invest” consente di sperimentare direttamente le nuove tecnologie prima di investire. La formazione personalizzata permette di acquisire le competenze digitali necessarie per utilizzare al meglio le nuove tecnologie come Industria 4.0, IoT, Big Data, Cybersecurity, Cloud Computing e altre tecnologie digitali. I servizi includono il coinvolgimento di team di esperti per offrire il miglior supporto in termini di metodologie e pratiche. Infine un tema che non è assolutamente trascurabile per una piccola impresa ovvero l’accesso ai finanziamenti: M.I.A. è in grado di garantire un supporto notevole anche per questa problematica individuando bandi nazionali ed europei disponibili».

I servizi di M.I.A. Lombardia possono essere finanziati con importanti aiuti di Stato, con intensità differenziata in base alla dimensione aziendale. «Si parla di contributi consistenti che vanno fino al 100 % per le micro e piccole imprese, fino al 90 % per le medie e fino al 50% per le grandi imprese – hanno spiegato nell’incontro – M.I.A. Lombardia rappresenta un’importante opportunità per le imprese lombarde che vogliono cogliere i benefici della trasformazione digitale. Il network offre un supporto concreto e personalizzato per affrontare le sfide dell’innovazione e migliorare la competitività delle aziende sul mercato».