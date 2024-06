Michele Ruggiero è il nuovo sindaco di Bisuschio.

Attorno alle 15,30 sono terminate le operazioni di spoglio e anche se non c’è ancora l’ ufficialità i numeri parlano chiaro: la lista Cambiamo Bisuschio è nettamente in testa rispetto alla lista Coinvolgiamo Bisuschio del candidato sindaco Silvano Zanovello.

«Sono davvero molto contento – dice a caldo il nuovo sindaco – Era un risultato non scontato, anche perché il candidato Zanovello dell’altra lista è una persona di spessore e molto conosciuta in tutta la zona. Credo che abbia convinto la nostra lista fatta di persone preparate in diversi campi e un programma che affronta concretamente i problemi del paese. Voglio iniziare subito a lavorare per il paese e già domani incontrerò il sindaco uscente Giovanni Resteghini per il passaggio di consegne».