Migrante ospite della Croce Rossa di Cuvio dà in escandescenze e danneggia sede e automobile

Si è fermato solo quando le ferite che si è procurato gli hanno impedito di proseguire. A quel punto, dopo aver devastato mobili, suppellettili e pure un’auto di servizio della Croce Rossa di Cuvio, ha chiesto aiuto per farsi portare in ospedale.

Si è conclusa con una denuncia per danneggiamento la serata alcolica di un migrante marocchino, da poco arrivato in Italia, ospite della sede Cri del piccolo centro della Valcuvia. Il 30enne, infatti, nella serata di lunedì si è presentato nella sede che lo ha accolto insieme ad un’altra ventina di migranti come una furia.

Fortunatamente il giovane non ha aggredito le persone ma solo gli oggetti che trovava sul suo cammino provocando ingenti danni, soprattutto all’auto sul cui cofano ha scagliato una fioriera in cemento. Al termine della sfuriata è stato portato in Pronto Soccorso a Cittiglio dove è stato medicato mentre i carabinieri della Stazione di Cuvio hanno provveduto a identificarlo e denunciarlo per danneggiamento.

Dopo le medicazioni è stato riaccompagnato nella struttura in attesa di eventuali provvedimenti della Prefettura nei suoi confronti.