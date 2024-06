Minore getta droga durante un controllo, arrestato dalla polizia a Como

La polizia di stato, nel primo pomeriggio di sabato, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, un tunisino di 16 anni, con precedenti di polizia, allontanatosi volontariamente da alcuni giorni da una struttura di accoglienza di Milano.

Verso le 13.30 di sabato, una volante della Polizia di Stato, durante il quotidiano controllo del territorio, maggiormente intensificato in alcune aree urbane (via Anzani, parco dell’Ippocastano e centro storico), transitando in piazza della Tessitrice ha proceduto al controllo del tunisino il quale si e’ dato alla fuga, liberandosi di un pacchetto di sigarette – risultato contenere 40 grammi di hashish – .

Fermato poco dopo, il 16enne ha iniziato ad insultare i poliziotti tentando di divincolarsi per fuggire nuovamente. Con non poca fatica gli agenti lo hanno assicurato all’interno dell’auto di servizio e accompagnato in Questura dove, privo di documenti e’ stato compiutamente identificato.

A suo carico, oltre agli “alias” collezionati nel tempo e ai precedenti di polizia per droga e reati contro il patrimonio, vi era una segnalazione di allontanamento volontario da un centro di accoglienza per minori non accompagnati di Milano.

Su disposizioni del P.M. di turno del Tribunale dei Minorenni di Milano, il tunisino e’ stato sottoposto ad un esame auxologico all’ospedale S. Anna che ne ha accertato la minore eta’ e successivamente arrestato per resistenza a P.U. e per detenzione ai fini di spaccio.

E’ stato infine associato presso il C.P.A. del carcere Beccaria di Milano.