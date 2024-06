Mobili in legno: come proteggerli dai tarli e non solo

Troppe persone non si preoccupano minimamente di curare il legno, sia quello esposto all’interno che all’esterno, fino a quando non è troppo tardi. Infatti, ci si pone il problema solo nel momento in cui si notano difetti nel pregiato legno come fori e buchi, tipici sintomi della presenza di insetti xilofagi come i tarli.

Perché proteggere il legno

Il legno è un tipo di materiale diverso da tutti gli altri poiché è del tutto naturale, vivo. Proprio per via della sua naturalezza, va trattato affinché i vari strati non subiscano alterazioni e attacchi di ogni sorta. Puoi facilmente trovare un ottimo prodotto antitarlo per legno su Zambottovernici.com specializzato nella vendita di vernici e diluenti di qualità superiore.

I trattamenti per il legno vanno scelti in base a fattori quali le essenze di legno, il tipo di esposizione, il tuo stile di vita. Grazie alla scelta della miglior vernice per il fai da te facile da usare per proteggere il legno, il materiale guadagna una lunga vita. Che si tratti di mobili oppure travi in legno a vista, il pregiato materiale non va trascurato bensì valorizzato grazie a questi trattamenti specifici. Stendendo una vernice protettiva per il legno, ottieni anche un bellissimo effetto al tatto che si aggiunge a una protezione completa contro parassiti, umidità e altri fattori.

Come si usa un prodotto antitarlo

Dopo aver capito come mai sia così importante prenderti cura del legno, arriva il momento di passare all’azione e usare finalmente la vernice antitarlo per legno. Procurati un pennello o altri utensili a tua scelta come un rullo o un applicatore a spruzzo più indicati per parti in legno di grandi dimensioni. Dopo aver pulito perfettamente la parte ed eventualmente aver rimosso vernici stese in precedenza, puoi subito applicare il prodotto. Dopo averlo fatto asciugare alla perfezione, sarebbe meglio dare una seconda mano. Nei casi più problematici, ti conviene ripetere la stesura del trattamento anche 3 volte affinché il prodotto penetri alla perfezione negli strati lignei.

Come trattare il legno e proteggerlo a lungo

Purtroppo, il legno è un materiale che può subire danni non solo per colpa dei tarli ma anche di altri agenti. Infatti, può capitare che mobili e strutture in legno si rovinino anche per colpa di muffe, alghe e funghi. Esistono diversi rimedi tradizionali suggeriti nel momento in cui vuoi proteggere il legno ed eliminare gli insetti xilofagi. Tuttavia, tieni presente che la maggior parte di questi sistemi non garantiscono il risultato sperato.

L’unica cosa che funziona davvero è far ricorso a vernici specifiche per il trattamento dei mobili in legno che proteggono gli strati lignei penetrando in profondità. Per capire meglio il processo, dovresti pensare al legno come se fosse della pelle e alla vernice come se fosse della crema emolliente. Più ne applichi, più spesso diventa lo strato idrorepellente in grado di evitare danni permanenti che possono includere infestazioni di insetti come i tarli, muffe, funghi, profonde spaccature nel pregiato legno.