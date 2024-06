Motori rombanti, a Milano la mostra che celebra il centenario dell’Autolaghi

Il 21 settembre 2024 si celebra il centenario dell’inaugurazione dell’Autolaghi A8 Milano-Lainate-Varese, la prima vera autostrada al mondo (altre strade a pedaggio erano a scopo panoramico, in Usa), progettata e costruita dall’ingegner Piero Puricelli, conte di Lomnago.

In previsione di questa ricorrenza sono previsti numerosi eventi: questa mattina, 27 giugno, la mostra dedicata è stata presentata a Milano in un contesto particolarmente spettacolare, con i bolidi storici della Formula 1 nella “piazza” di Palazzo Lombardia, sede della Regione, Varese, il 30 giugno, a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, alla presenza di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e di Maurizio Gandini, ideatore dell’iniziativa con il Comitato A8cento.

«Con questa iniziativa celebriamo un secolo di connessione, progresso e innovazione» ha commentato Francesca Caruso, assessora alla cultura di Regione Lombardia. «Questa importante infrastruttura ha cambiato il panorama autostradale italiano, ma anche approfondito i suoi risvolti culturali che, inevitabilmente, hanno influenzato la vita delle persone e la società nel corso del tempo. Penso che le autostrade non siano solo asfalto ma qualcosa che possa favorire la crescita, lo sviluppo e lo scambio di idee».

La ‘mostra A8cento’ rimarrà aperta al pubblico dal 27 giugno al 27 luglio 2024: sono in esposizione cartelli stradali (gentilmente concessi dal Comune di Azzate) raffiguranti la storia dell’Autolaghi e la figura dell’ingegner Piero Puricelli.

L’evento a Milano vuole rendere un particolare omaggio al celebre pilota automobilistico Gigi Villoresi (1909-1997, due volte campione assoluto d’Italia e asso delle Millemiglia ai tempi di Alberto Ascari e Tazio Nuvolari) con una rassegna di opere d’arte ispirate al romanzo: “A tutto gas e senza freni” (Minerva editore) di Valerio Villoresi, pronipote del campione.

«L’Autolaghi è un orgoglio italiano. La Lombardia è la regione dei primati – spiega Maurizio Gandini – Con queste iniziative vogliamo raccontare le avveniristiche imprese delle nostre genti e della nostra terra». In mostra, solo nel giorno dell’inaugurazione, c’erano due storiche Alfa Romeo e una vettura da Formula 1.

All’interno del padiglione N3 del Palazzo della Regione, saranno esposti, per un mese, sette distributori di benzina storici del Museo Fisogni e verranno allestite le opere che vari artisti hanno voluto realizzare per celebrare ‘A8cento’ e l’audacia di Gigi Villoresi che, il 15 aprile 1935, con il fratello Emilio, sfrecciava sull’Autolaghi a bordo di una Fiat Balilla Sport, per andare a provare il circuito delle Tre Valli Varesine.

Gli artisti che ‘firmano’ la mostra sono: Giulia Mantica, Federica Patera e Andrea Sbra Perego, Alessandro Rasponi, Dado Schapira, Antonio Molino, Matteo Fumagalli alias Fumatto, Davide Clementi, Konstantin Kacev, Andrea Ciresola e Dario Cardenia che è l’Art Director del progetto grafico ‘A8cento’.

La selezione delle opere è stata curata da Martina Buttiglieri di Independent Artists di Busto Garolfo. L’organizzazione della mostra ha visto impegnati l’Istituto Giovanni Falcone di Gallarate e dal Panathlon International Club di Varese, il Museo Fisogni, la Scuderia Sant’Ambroeus, l’Associazione S.Virginia Barbaiana e la Filatelia Lainatese.

«Voglio ringraziare il Presidente Fontana che ha creduto nell’iniziativa e tutti gli artisti che hanno messo a disposizione la loro creatività» dice questo proposito, Valerio Villoresi.

A Varese, invece, domenica 30 giugno, andrà in scena “Storia della velocità…un’emozione in Villa Recalcati”, a ingresso libero.

La mostra ‘A8cento’ sarà presente con pannelli e distributori di benzina messi a disposizione dal Museo Fisogni. Sul piazzale verranno esposte alcune auto storiche di Formula 1 che sono state pilotate da Riccardo Patrese, Alan Jones e Graham Hill e che hanno partecipato al Gran Premio di Montecarlo nel maggio 2024.

Special guest sarà la Maserati del pilota Gigi Villoresi.

Il programma della giornata prevede, alle h. 11, un incontro con il giornalista di Sky, Biagio Maglienti, che intratterrà su “Il paddock della F1 sotto un’altra prospettiva”; alle 12 il “Progetto sicurezza stradale” a cura dell’Istituto Falcone di Gallarate, alle 12,30 il saluto di Mauro Raccanello, varesino doc, amico di Enzo Ferrari, alle 14 l’incontro con l’esperto di F1 Franco Fraquelli con l’avvocato Nicola Sculco, proprietari delle vetture in esposizione; dalle 15,30 alle 16,30 “Quello strano incontro: Gigi e Gimax” con l’intervento degli autori Valerio Villoresi e Vittorio Piaggi che racconteranno aneddoti sui piloti Gigi Villoresi e Carlo Franchi. Alle 17,30 l’elezione di Miss A8 a cura di Eugenio Barbaresco e infine alle 18 una sfilata di moda curata dalla Maison Gian Vargian di Varese.