NBA, Boston porta la finale sul 3-0: Celtics a un passo dal titolo

I Boston Celtics, dopo aver vinto entrambe le partite casalinghe della Finale NBA, riescono a strappare anche gara-3 ai Dallas Mavericks (106-99) che ora devono compiere una impresa per poter rimontare e vincere il titolo.

Il record delle squadre andate in svantaggio 0-3 in una serie è infatti 0-156 (nessuna, su 156 tentativi…): questo significa che Luka Doncic e compagni dovrebbero compiere un vero e proprio miracolo per guadagnare l’anello. (foto: Dallas Mavericks)

In Gara 3 i Mavs partono fortissimo nel primo quarto e toccano il loro massimo vantaggio nell’intera serie (+13) con la coppia di stelle Doncic-Irving in grande spolvero. Dall’altro lato però ci sono i Boston Celtics che, nonostante l’assenza per infortunio (subìto in gara-2) del lettone Porzingis, non muoiono proprio mai e riescono a chiudere il primo quarto a -1. Le due squadre continuano ad equivalersi nel secondo quarto; se i Mavs ritrovano Kyrie Irving, i Celtics ricevono un grande aiuto da Jason Tatum che chiuderà con 31 punti di cui 20 nella prima metà di gara.

Il secondo tempo riprende con i texani sopra di un punto ma i Celtics scendono in campo con un’altra testa; Brown si carica la squadra sulle proprie spalle e Boston chiude il terzo periodo a +15. L’ultimo quarto comincia con i Celtics in totale controllo (toccano anche il +21) ma Dallas non ci sta; la squadra guidata da coach Kidd piazza un 22-2 di parziale e torna incredibilmente a un solo punto di distacco. La partita però prende nuovamente un’altra strada quando, a 4.12 dalla fine, Luka Doncic esce per 6 falli. Nel finale punto a punto (ma senza la stella slovena) ai biancoverdi non tremano le mani: negli ultimi 3′ di gioco segnano 4 dei 6 tiri presi e chiudono la partita 106-99.

E ora Dallas deve compiere l’impresa impossibile contro dei Celtics che, arrivati a questo punto, sembrano pressoché inarrestabili nella rincorsa all’anello numero 18. Che sembra già infilato sulle dita dei giocatori di coach Mazzulla.