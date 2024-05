La finale NBA è Celtics-Mavericks: Tatum e Brown contro Doncic e Irving

Con la vittoria dei Dallas Mavericks in casa dei Minnesota Timberwolves arrivata nella notte (italiana) tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio, si è completato il quadro delle due finaliste che si contenderanno l’anello NBA. I texani se la vedranno con i Boston Celtics che si erano già qualificati.

QUI CELTICS – Boston parte come favorita, dopo una stagione regolare chiusa con 64 vittorie e 18 sconfitte e il primo posto indiscusso in classifica. I Celtics inoltre hanno perso soltanto due partite nel corso dei playoff della Eastern Conference. La squadra del Massachusetts, oltre a contare sulle sue stelle Jason Tatum e Jaylen Brown (MVP delle finali di conference), ritrova Kristaps Porzingis, pilastro importante di questa squadra che ha saltato per infortunio le serie precedenti. La squadra di coach Mazzulla punta al 18° titolo e ha eliminato nell’ordine Miami (4-1), Cleveland (4-1) e Indiana (4-0).

QUI MAVS – A Ovest invece Dallas ha zittito tutti gli scetticismi sulla convivenza della coppia Doncic-Irving e arriva alle finali da quarta testa di serie. Dopo una stagione regolare altalenante, ai playoff i Mavs di Jason Kidd hanno battuto i Los Angeles Clippers (4-2), gli Oklahoma City Thunder prima testa di serie (4-2) e i Minnesota Timberwolves (4-1) che precedentemente avevano eliminato i campioni in carica dei Denver Nuggets. Il titolo di MVP delle finali di conference ad ovest è andato allo sloveno Luka Doncic, con 32.4 punti di media, 9.6 rimbalzi, 8.2 assist e ben 2.2 palle rubate.

SFIDA NELLA SFIDA – La sfida finale vede l’incrocio tra alcuni volti familiari sia da un lato che dall’altro. Il caso più rilevante è la rivalità tra Kyrie Irving e i Celtics; il giocatore ex Boston nel lontano 2019 si era promesso sposo alla ai biancoverdi per poi firmare un contratto con i Brooklyn Nets l’estate successiva. Come detto, si rivedrà in campo anche il lettone Kristaps Porzingis, che a Dallas non ha mai trovato affinità con la stella slovena Doncic e che ora cercherà di vincere l’anello con i Celtics.

IL PROGRAMMA – Gara-1 si disputerà alle 2.30 orario italiano (tra venerdì 7 e sabato 8) al TD Garden di Boston e si prevede una serie caldissima e spettacolare. La formula scelta è la “2-2-1-1-1” con Tatum e compagni che godono del favore del campo per via del miglior risultato conseguito in regular season. In caso di vittoria, Boston tornerebbe davanti agli acerrimi rivali dei Lakers nel numero di titoli vinti; Dallas invece è alla ricerca del secondo anello dopo quello ottenuto nel 2011 con Dirk Nowitzki e con l’attuale coach Kidd nel ruolo di playmaker.