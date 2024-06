Notte agitata a Gallarate, Polizia e Carabinieri intervengono per sedare risse tra ubriachi

Notte di lavoro per le forze di polizia a Gallarate, dove Carabinieri e Polizia di Stato sono intervenuti due volte per sedare situazioni violente nella zona del centro.

Il primo intervento in piazza Garibaldi, dove poco prima della una è scoppiata una rissa tra alcuni ubriachi. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine anche un’autombulanza con il supporto dell’automedica, chiamate per soccorrere un 30enne che è stato poi ricoverato in codice giallo all’ospedale di Gallarate.

Sempre l’eccesso di alcol sembra essere all’origine del secondo intervento, questa mattina poco dopo l’alba in via Beccaria. Un giovane di 25 anni, visibilmente ubriaco, ha dato in escandescenze perché il barista di un locale si è rifiutato di dargli ancora da bere. Il giovane è diventato aggressivo, e sul posto sono arrivati Polizia e Carabinieri, ai quali il giovane ha opposto resistenza. La notte brava per lui è finita in caserma.