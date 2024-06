Nuoto artistico: a Lignano Sabbiadoro brilla la Omnia Sport

La “Omnia Sport”, squadra di nuoto artistico di Caronno Pertusella ha registrato degli ottimi risultati al suo primo campionato nazionale UISP. Nata tre anni fa, sotto la guida delle allenatrici Tatiana Sedakova e Caterina Colombo, con un gruppetto ristretto di ragazzine, la squadra oggi conta la presenza di 20 atlete a cui si aggiungono 11 bambine “baby sincronette”.

Dopo due stagioni di ottimi risultati alle gare regionali, il 7-8-9 giugno le atlete hanno partecipato al campionato Nazionale UISP a Lignano Sabbiadoro. Un weekend indimenticabile per tutta la squadra: oltre alle soddisfazioni dei risultati raggiunti, l’amicizia, lo sport, la passione, la determinazione, la condivisione e la coesione sono stati gli ingredienti di queste tre meravigliose giornate.

Il medagliere della Squadra di Caronno vede per Vittoria Vismara il primo posto nel “Solo” esordienti B, per Domitilla Citriniti, Vittoria Vismara e Ilenia Marcianò il primo posto nel “Trio” esordienti B. Sul podio anche Medea Rotondaro e Giulia Camiletti che centrano il terzo posto nel “Duo” categoria ragazze 3. Buoni piazzamenti anche per le altre atlete della Omnia Sport impegnate nelle diverse gare in programma.

«Quando – nel settembre 2021 – ho iniziato a lavorare come direttore tecnico nell’impianto di Caronno Pertusella, il nuoto sincronizzato non era previsto – racconta Paola Torelli -. Adesso c’è, e i risultati raggiunti in poco tempo ci fanno capire come sia importante differenziare l’offerta di sport per i giovani atleti». Il sincronizzato, poi, è una via di mezzo tra il nuoto e la danza, qualcosa di davvero appagante da praticare e bello da vedere. Le ragazzine ne vanno pazze!