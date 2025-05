Femca Cisl conquista la rappresentanza in Eurojersey a Caronno Pertusella

La grande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori dell’azienda Eurojersey S.p.A. di Caronno Pertusella ha scelto la Femca Cisl dei Laghi alle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Di fatto sono stati ben quattro i rappresentanti neo eletti.

“Ringraziamo innanzitutto, i candidati non eletti e coloro che sono stati eletti, ma anche tutte le persone che hanno partecipato alla votazione, dimostrando fiducia e voglia di cambiamento – scrivono i rappresentanti di Femca Cisl dei Laghi- .

Abbiamo conquistato la rappresentanza sindacale in un’importante azienda del territorio dove, storicamente, non avevamo mai avuto un ruolo primario.

Le idee, i valori e la competenza della Femca, riconosciute dalle lavoratrici e dai lavoratori, hanno portato a questo importantissimo risultato che non solo è grande motivo di orgoglio, ma che mutiamo fin da subito in responsabilità per costruire una rappresentanza di qualità che guardi all’interesse delle persone che lavorano in Eurojersey”.