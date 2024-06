Nuovi giochi e attrezzature sportive nell’area verde di via Grassi a Saronno

Riapre al pubblico l’area giochi di via Grassi, ad angolo via Volta a Saronno. Oggetto di un intervento di riqualificazione, l’area è stata divisa in due spazi adiacenti, uno dedicato al gioco dei bambini con altalena doppia e una struttura multifunzione e l’altro con un attrezzo calistenico, riservato allo sport all’aperto dei ragazzi più grandi e degli adulti.

Spiegano dall’amministrazione comunale: “L’attrezzo fitness è tra i primi installati nelle aree verdi a Saronno e sicuramente seguiranno altre installazioni di questo genere, in altri parchi cittadini, per rispondere alla richiesta di svago anche dei più grandi”.

Concludono: “Nelle prossime settimane sono in programma i lavori di sistemazione di un altro spazio giochi, quello di via Toti/Gobetti, dove verrà installata una torretta multifunzioni e adeguata l’illuminazione per l’area cani”.