Nymburk campione, Bahcesehir salvo: i verdetti per le euroavversarie di Varese

Le abbiamo incontrate, mercoledì dopo mercoledì, a Masnago o in giro per l’Europa. Qualcuna forte, qualcuna interessante, qualcuna con belle storie da raccontare, qualcuna obiettivamente povera di talento e di curiosità. Sono le “euroavversarie” affrontate dalla Pallacanestro Varese nel corso della Fiba Europe Cup che, al pari dei biancorossi, hanno portato a termine più o meno bene la propria stagione.

CHEMNITZ SOGNA – La squadra che si è laureata campione di Fiba (in una finale da infarto), i Niners Chemnitz, sono ancora in piena attività. Gli “arancioni” hanno concluso con un eccellente terzo posto la stagione regolare di Bundesliga (ma erano stati a lungo primi) e sono impegnati in semifinale contro l’Alba Berlino. La squadra di coach Rodrigo Pastore ha però “sprecato” il match ball perdendo in casa gara 4 e dovrà disputare la “bella” nella capitale. In finale c’è già il Bayern che ha liquidato un’altra vecchia conoscenza di Varese, il Wurzburg, 3-0.

Restando in Germania, niente playoff per il Gottingen affrontato da Varese nel primo girone di coppa: dopo aver mancato i playoff di Fiba i “viola” tedeschi si sono accontentati di una salvezza in Bundesliga nemmeno troppo tranquilla, con due vittorie in più delle retrocesse Crailsheim e Tubingen.

NYMBURK CAMPIONE, BAHCESEHIR SALVA – Nei playoff di Fiba Europe Cup la Itelyum Varese ha affrontato prima il Nymburk (foto in alto) e poi il Bahcesehir College. La squadra ceca si è confermata campione nazionale per la 19a volta sotto la guida del coach italiano Francesco Tabellini: tutto facile per l’ERA che ha dominato la regular season e perso un solo match nei playoff, nella serie finale contro Usti Labem (4-1). Ty Gordon è stato eletto MVP del campionato come accadde a Colbey Ross.

Il Bahcesehir invece ha infine raggiunto la salvezza completando un cammino simile a quello della Openjobmetis. In patria i turchi hanno chiuso con 12 vinte e 18 perse lasciando al Cagdas di Jaron Johnson l’amaro calice della retrocessione. Il budget dei “collegiali” però è notevole: ripartiranno da C.J. Massinburg, tra i migliori uomini della Germani Brescia.

KERAVNOS RE DI CIPRO, DELUSIONE TBILISI

Oltre al Gottingen, la Itelyum nel primo girone ha affrontato i ciprioti del Keravnos e i georgiani del TSU Tbilisi la cui stagione si è conclusa con risultati decisamente diversi. Il Keravnos di coach Kakiouzis si è laureato campione di Cipro vincendo per 3-2 la serie finale con l’AEK Larnaca, già incontrata da Varese in passato. Decisivo lo spareggio disputato a Larnaca con Keravnos vincente grazie all’MVP della finale Shavar Reynolds.

Si è invece chiuso subito il playoff del TSU, secondo in regular season ma eliminato nei quarti di finale del torneo georgiano per mano del Kavkasia per 3-1. Un verdetto fallimentare per una formazione che si dimostrò particolarmente antipatica e antisportiva nel suo fugace passaggio a Varese.

LA BESTIA NERA LEIDEN SUL TRONO D’OLANDA

Una sola squadra ha sconfitto la Itelyum due volte su due nell’ultima coppa. Non la corazzata Chemnitz (battuta a Masnago da un eroico Moretti) bensì il non irresistibile ZZ Leiden che nel frattempo si è aggiudicato il titolo olandese battendo 3-1 il Den Bosch in finale. Il Leiden ora proverà a vincere anche la BNXT League, il torneo che comprende le formazioni belghe e olandesi: di fronte però c’è Ostenda che parte nettamente favorita.

Chi è andato vicino al titolo senza riuscire a coglierlo è stato infine il CSM Oradea arrivato sino alla finale in Romania ma poi sconfitto dal favorito Cluj Napoca. Niente da fare per Oradea che si è almeno tolto la soddisfazione di infliggere l’unico KO nazionale ai rivali (4-1 in finale), squadra che ha disputato la Eurocup arrivando ai quarti di finale.