Osteria Irma: sapori da gustare in vetta al Campo dei Fiori di Varese

Situata in vetta al Campo dei Fiori di Varese, a 1.100 metri d’altitudine, Osteria Irma dal 2017 è un punto di riferimento per i visitatori che amano la buona cucina e le attività all’aria aperta. Registrata come Official Point del progetto #VareseDoYouBike promosso dalla Camera di Commercio di Varese, l’osteria è la tappa perfetta per i ciclisti che vogliono godersi una sosta di fronte a un panorama mozzafiato.

Un ritrovo per buongustai dallo spirito avventuroso

Osteria Irma è frequentata principalmente durante i weekend e i giorni festivi, quando il locale si anima dei tanti ospiti che vengono ad assaporare gli ottimi piatti e le sue torte, preparati con ingredienti freschi e locali, oltre a ottimi panini per chi desidera un pasto più leggero.

Servizi pensati per i ciclisti

Come Official Point di #VareseDoYouBike, Osteria Irma è equipaggiata con una colonnina di ricarica per biciclette elettriche e fornisce locandine e mappe che dettagliano i sentieri ciclabili e le attrazioni naturalistiche circostanti. Questi servizi rendono l’osteria un punto di partenza ideale per esplorare il Sacro Monte su due ruote, permettendo ai visitatori di scoprire i panorami più suggestivi e le numerose attività outdoor offerte dalla zona.

Un paradiso per sportivi e famiglie

Dall’osteria è facile raggiungere sentieri escursionistici, una palestra di roccia, grotte da esplorare e tante altre attrazioni naturalistiche. Il luogo è un vero paradiso per ciclisti, escursionisti e famiglie: ottimo per organizzare gite e passeggiate adatte a tutti in un clima fresco e accogliente durante l’estate.

Informazioni e prenotazioni

Per ulteriori informazioni sul menu, le attività outdoor o per pianificare una visita, è possibile consultare il sito web www.osteriairma.it. L’ospitalità calorosa, i piatti squisiti e il panorama incomparabile fanno di Osteria Irma una meta imperdibile per chiunque visiti Varese con la voglia di combinare avventura e buon cibo.