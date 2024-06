Pioggia di gol per la prima serata del “Memorial Luca Olmi” a Morazzone

Buona la prima a Morazzone per il primo “Memorial Luca Olmi” organizzato dall’Asd Morazzone in collaborazione con gli amici e la famiglia di Luca, scomparso nel 1997.

Martedì 18 giugno si sono giocate le prime tre partite: Sciaronet&Penalty Shop ha battuto A.C Tua per 10-0, Tolosa Fc è stata sconfitta per 1-8 dalla Gold League, mentre più combattuta è stata la terza partita tra Los Santos Galaxy e Spazio Tempo, terminata 2-4.

Si torna in campo mercoledì 19 giugno con un solo match in programma alle 20.15, quando scenderanno in campo Tappo 12/Musi&More – Azalee.

La prima serata è stata preceduta da un piccolo momento riservato a chi ha avuto l’idea ed è riuscito a realizzarla, per ricordare Luca in un bel clima di amicizia. Tutte le partite si disputano sul campo centrale del centro sportivo di Morazzone dal 18 al 27 giugno le fasi a gironi, poi le fasi finali, con i quarti previsti per le prime due serate di luglio, semifinali il 4 luglio e finali il 5 luglio. Durante tutto il torneo ci sarà spazio per mangiare e bere insieme negli spazi del centro sportivo.