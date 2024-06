Preliminari di Champions League, il Lugano pesca il Fenerbahce di Mourinho

Urna complicata ma affascinante per il Lugano Calcio dopo il bel secondo posto ottenuto nell’ultimo campionato elvetico, la Super League. Per il secondo turno dei preliminari di Champions League la squadra ticinese allenata da Mattia Croci-Torti sarà opposta ai turchi del Fenerbahce, che hanno da poco assunto niente meno che José Mourinho come nuovo allenatore. (Foto Facebook – Fc Lugano)

La gara di andata si giocherà a Thun (stadio casalingo a causa dei lavori a Cornaredo), il 23 o 24 luglio. Ritorno la settimana successiva (30 o 31 luglio) a Instanbul.