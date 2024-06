Prof minacciata da un allievo, evacuata la scuola cantonale di commercio di Bellinzona

Minaccia una prof, parte la chiamata di soccorso e l’istituto superiore viene chiuso.

La Polizia cantonale comunica che oggi, lunedì 3 giugno, poco dopo le 11 la direzione della Scuola cantonale di commercio (SCC) di Bellinzona ha segnalato alla Centrale comune d’allarme (CECAL) una situazione potenzialmente pericolosa presso la scuola.

Una docente è stata minacciata da un allievo, con la possibile presenza di un’arma. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona. Per ragioni di sicurezza lo stabile è stato evacuato, in collaborazione con le autorità scolastiche. L’allievo, un minorenne, è stato fermato verso le 11.30 all’interno dell’istituto scolastico.

Non vi sono feriti. Sono in corso gli accertamenti del caso e pertanto per il momento la struttura scolastica rimane chiusa.