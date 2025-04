Auto si ribalta in via Bernardino Luini a Varese: coinvolta una ragazza di 21 anni

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 aprile, in via Bernardino Luini a Varese. Poco prima delle 14 un’auto si è ribaltata coinvolgendo la guidatrice, una giovane donna di 21 anni.

La dinamica ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Varese e della Polizia Locale, mentre sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, che ha prestato i primi soccorsi alla giovane, con ferite classificate in codice verde, cioè di lieve entità.

Le prime ricostruzioni indicano che il veicolo, dopo aver perso il controllo, si è ribaltato colpendo anche altre auto lungo la via.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo coinvolto.