Rapina violenta a Mozzate, cinque arresti dopo mesi di indagini

I militari del NOR-Aliquota Operativa hanno concluso un’operazione durata mesi, che ha portato all’arresto dei membri di una banda responsabile di una violenta rapina a un’attività commerciale di Mozzate, avvenuta il 19 dicembre 2023.

La sera del crimine, tre uomini mascherati, due dei quali armati di pistola, erano entrati nel negozio, avevano colpito il proprietario e rubato circa 4000 euro dalla cassa prima di fuggire con un’auto.

Le indagini hanno permesso di ricostruire il ruolo di ogni membro, portando l’Autorità Giudiziaria a emettere provvedimenti restrittivi.

Il primo arresto, un 17enne di origini straniere, è avvenuto il 22 marzo. Nei giorni successivi, un operaio incensurato di 20 anni di Lomazzo e un 21enne di Lentate sul Seveso sono stati arrestati, seguiti da un altro 16enne catturato il 14 maggio a Limido Comasco. L’ultimo membro, un 16enne pregiudicato, è stato arrestato ieri a Desenzano del Garda. Il giovane, considerato molto

pericoloso a causa del curriculum criminale, poiché oltre all’accusa di concorso in rapina aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, dovrà ora scontare un altro anno e mezzo circa di pena per altre due rapine commesse nel 2022, una a Mozzate e l’altra in Provincia di Varese.