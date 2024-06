RestiAmo Cantello e Chiara Catella chiudono la campagna elettorale con un aperitivo

Un aperitivo con Chiara Catella e la sua squadra per chiudere la campagna elettorale in compagnia. L’appuntamento è per questa sera – martedì 4 giugno – a partire dalle 19,30 nel piazzale delle scuole, in via Medici 2.

«È stata una campagna elettorale impegnativa che, come ogni difficile prova, ci ha lasciato in eredità grandi insegnamenti per il futuro – dice Chiara Catella, sindaco uscente in corsa per il secondo mandato con la lista civica RestiAmo Cantello – Dopo una fatica arriva sempre il momento della festa, dei ringraziamenti, degli abbracci e dei sorrisi: per questo aspettiamo tutti questa sera nel cortile delle scuole, soprattutto per ringraziare i cittadini di Cantello della stima, del coraggio e dell’affetto che ci hanno dimostrato in ogni occasione. Mi farebbe molto piacere condividere con tutti un pensiero, un aperitivo e una birretta».