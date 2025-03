Teatro a Cantello: “A la suocera… dig semper de si” in scena al Teatro Pax

La Compagnia Teatrale Tutti in scena presenta la commedia comica in due atti dal titolo “A la suocera… dig semper de si”, scritta da Roberto Fera. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e del buon umore.

Le date da segnare in agenda

Sabato 22 marzo alle ore 21:00

Domenica 30 marzo alle ore 15:30

Gli spettacoli si terranno presso il Teatro Pax di Cantello. Un’occasione unica per divertirsi con una commedia che promette risate e spunti comici esilaranti.

La trama e i personaggi

La commedia vede come protagonisti una serie di personaggi che si intrecciano in situazioni divertenti e sorprendenti, tra cui:

Edoardo Galimberti, interpretato da Alessandro Campi

Lena Scapuzzoni, la suocera, interpretata da Nicoletta Macchi

Carlotta, la cugnada, interpretata da Teresa Baj Rossi

Anacleto Tironi, il gasista, interpretato da Massimo Rasi

Rinaldo Marcovaldi Gambero, l’amico di Carlotta, interpretato da Matteo Baggio

Florabella Marcovaldi Gambero, la zia di Rinaldo, interpretata da Giovanna Marino

Dott. Otto Von de Korp, il dottore, interpretato da Giovanni Valli

La scenografia è curata da Giorgio Gandolfi, mentre le luci e i suoni sono affidati a Carlo Casatelli.

Un’occasione di divertimento per tutti

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo per garantirsi il posto. Un evento da non perdere, patrocinato dal Comune di Cantello, che promette di regalare momenti di puro divertimento.