Rina Di Spirito vince a Ispra

Buona la terza per Rosalina “Rina” Di Spirito. La candidata di “Sì amo Ispra” è il nuovo sindaco della cittadina con una vittoria netta in tutti i seggi elettorali.

Con diversi anni in amministrazione alle spalle nelle file della minoranza, Di Spirito era alla sua terza campagna elettorale che ha definito “della maturità” proprio per sottolineare l’esperienza maturata nel tempo e la conoscenza delle dinamiche e problematiche del paese. Il suo impegno è stato premiato dagli elettori: «Sarò la sindaca di tutti gli ispresi – ha commentato con emozione -. In particolare lo sarò per le persone che sono più in difficoltà e anche per chi non mi ha votato. Sarò il riferimento per tutti i cittadini». Niente da fare per le altre tre liste in corsa, tre civiche guidate rispettivamete da Domenico Gioia, Massimo Balestrero e Cristina Riva.