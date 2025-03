Drone sopra il Jrc di Ispra, la Commissione: “Nessuna violazione della no-fly zone”

La notizia di una violazione dello spazio aereo sopra il centro di ricerca, il Jrc europeo di Ispra, da parte di un drone probabilmente di fabbricazione russa ha fatto il giro dei media italiani e acceso le verifiche del pool antiterrorismo della Procura di Milano.

Sull’episodio, descritto secondo primi a pubblicare la notizia sul Corriere della Sera come un plurimo passaggio del drone sopra il sito di ricerca, è complesso ricostruire con esattezza i fatti e per il momento sappiamo che oltre agli accertamenti dei magistrati, anche il Copasir – riporta l’agenzia Ansa – , il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, sarebbe orientato ad acquisire maggiori elementi prima di disporre ulteriori approfondimenti.

C’è però una comunicazione interna al Jrc di Ispra che sembra smentire quanto riportato. In una email interna e diretta al personale si fa specificatamente riferimento al fatto che “non è stata rilevata alcuna violazione della no-fly zone sopra il sito della Commissione a Ispra da parte di droni”.

Sull’episodio, del quale abbiamo rivolto richiesta direttamente al Jrc, un portavoce della Commissione specifica che “Come prassi generale, la Commissione non rilascia ulteriori comunicazioni in merito a questioni di sicurezza operativa”, e tuttavia, aggiunge che, “Per quanto riguarda questo caso specifico, si segnala che non è stata rilevata alcuna violazione della no-fly zone sopra il sito della Commissione a Ispra da parte di droni, né siamo a conoscenza di specifiche minacce alla sicurezza correlate”.