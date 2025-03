In bici tra gli sterrati del basso Verbano: c’è la Setteduequattro Cup di gravel

Il ciclismo “gravel” fa ormai parte a pieno titolo del panorama delle due ruote a pedali. Le bici di questo tipo – simili a quella da corsa ma con una serie di accorgimenti (gomme differenti, posizione meno aggressiva in sella…) che le rendono adatte agli sterrati – permettono di affrontare percorsi al di fuori delle strade a grande scorrimento, immersi nella natura e su tracciati poco battuti.

Proprio in quest’ottica anche nel Varesotto stanno prendendo piede eventi e pedalate che coinvolgono gli amanti del gravel o – come in questo caso – che sono del tutto dedicati a questa disciplina. Parliamo della “Setteduequattro Cup” che andrà in scena domenica 6 aprile a Ispra e dintorni e che è una manifestazione non agonistica.

L’evento, presentato oggi (lunedì 31 marzo) in Camera di Commercio a Varese, è coordinato dalla Società Ciclistica Orinese e da Michele Manganiello sotto l’egida della Federciclismo. Per la sua natura ha ricevuto numerosi supporti e patrocini a partire dal Comune di Ispra, dal progetto “Varese Do You Bike”, da Panathlon Varese, con la collaborazione del Gruppo Sportivo Contini e di Ciclovarese.

PROGRAMMA – Il ritrovo per i pedalatori (ammesse sia bici gravel, sia mountain bike sia e-bike) sarà aperto dalle 7,30 al ristorante Setteduequattro in via Roma 724 a Ispra dove si potrà fare colazione e firmare il foglio di partenza oltre a ritirare il buono pasto. La partenza sarà “alla francese”, ovvero possibile sia in modo individuale sia a piccoli gruppi in un lasso di tempo che va dalle 8 alle 9,30. Gli organizzatori hanno predisposto due tracciati nel Basso Verbano, di 50 e 75 chilometri disegnati tra piste ciclabili, tratti sterrati e strade asfaltate. Al termine della pedalata è previsto il pasta-party con la premiazione per i tre gruppi più numerosi.

ISCRIZIONI – Due le modalità per iscriversi entro il 4 aprile al costo di 10 euro a persona. O via e-mail scrivendo all’indirizzo ciclovarese2022@gmail.com oppure di persona nei punti convenzionati che sono i seguenti: Cicli Botteon (Cocquio Trevisago), EBS Gavirate (Gavirate), Cicli Ambrosini (Varese), MC Bici Varese (Buguggiate), Crema Bike (Somma Lombardo), La bottega del Romeo (Ispra), Peruffo Cicli (Cuveglio), The Gravity Hub (Varese), Ristorante Setteduequattro (Ispra).

Chi si presenta il giorno della pedalata può iscriversi al costo di 15 euro. Tutti i partecipanti hanno comunque diritto al pacco gara predisposto dagli organizzatori.