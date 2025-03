Sul Lago Maggiore è tornato il raduno degli shiba inu

Le rive del Lago Maggiore hanno ospitato un nuovo raduno di cani di razza shiba inu sul lungolago di Ispra domenica 30 marzo. Un evento amatoriale, che ha coinvolto una trentina di proprietari di questi esemplari, per trascorrere una mattina di sole e divertimento.

È la seconda volta che viene organizzato un evento simile. Il primo appuntamento è stato domenica 17 novembre ad Angera, quando decine di shiba inu – insieme ai loro umani preferiti – si sono ritrovati per passeggiare in riva al lago.

Una iniziativa pensata per far trascorrere del tempo di qualità in compagnia agli animali e alle loro famiglie, ma anche una bella sorpresa per i tanti passanti, che hanno incontrato il piccolo corteo carico di simpatia e tenerezza.

Il raduno amatoriale degli shiba inu a Ispra