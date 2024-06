Rissa nella notte a Cantù, cinque feriti

Cinque feriti, di cui uno in modo serio, in una rissa a Cantù. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza in una zona centrale, in via Ariberto da Intimiano, vicino a un locale (la foto è d’archivio).

Ipartecipanti allo scontro sarebbero tutti italiani, le persone soccorse hanno tra i 27 e i 38 anni, quattro uomini e una donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’automedica da Como e ben tre ambulanze della Croce Rossa.

Uno dei feriti, un 31enne, è stata portata d’urgenza al presidio sanitario di Cantù per una profonda ferita causata dal vetro rotto. Altri due sono stati portati sempre a Cantù, con ferite e contusioni più lievi. Altri due in codice giallo al Sant’Anna.

Toccherà ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, che pare essere stato innescato dal classico, sempre citato “complimento di troppo” a una donna.

La rissa arriva a poche ore dalla notizia che il Questore di Como Marco Calì ha emesso sei “Daspo urbani” nei confronti di altrettanti giovani coinvolti nella rissa tra italiani e nordafricani che si era svolta il 2 giugno.